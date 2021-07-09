Продолжаются санитарные рейды и обработка в общественном транспорте

Столичная мэрия продолжает работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в общественном транспорте.

Специальная мобильная группа из специалистов Бишкекского троллейбусного управления ежедневно проверяют соблюдение санитарных правил в салонах троллейбусов.

Санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами проходят на самых загруженных остановочных пунктах, в среднем, в день проверку проходят порядка 120 троллейбусов.

Также, каждое утро перед выходом на рейс под наблюдением медицинского работника транспорт проходит специальную обработку раствором хлорамина.

Кстати, также проводится дополнительный инструктаж водителей и сотрудников автомоек, им рассказывают о необходимости соблюдения масочного режима. А на конечных остановках обеспечивается воздушно-тепловой режим с максимальным проветриванием салонов автобусов и троллейбусов.