Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.87 - 101.07

Продолжаются санитарные рейды и обработка в общественном транспорте

50  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столичная мэрия продолжает работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в общественном транспорте.

Специальная мобильная группа из специалистов Бишкекского троллейбусного управления ежедневно проверяют соблюдение санитарных правил в салонах троллейбусов.

Санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами проходят на самых загруженных остановочных пунктах, в среднем, в день проверку проходят порядка 120 троллейбусов.

Также, каждое утро перед выходом на рейс под наблюдением медицинского работника транспорт проходит специальную обработку раствором хлорамина.

Кстати, также проводится дополнительный инструктаж водителей и сотрудников автомоек, им рассказывают о необходимости соблюдения масочного режима. А на конечных остановках обеспечивается воздушно-тепловой режим с максимальным проветриванием салонов автобусов и троллейбусов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403286
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  