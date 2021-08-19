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Танцор из КР Жан Воинов стал судьей мирового танцевального чемпионата

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- Нина Ничипорова
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Кыргызстанский танцор Жан Воинов стал судьей мирового танцевального чемпионата Fusion Concept Festival, в которм примут участие сильнейшие танцоры и хореографы планеты. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Instagram.

Как отмечается, чемпионат мира по современным танцам пройдет 26-28 августа в Париже и станет первым в истории СНГ событием, в котором примет участие танцор из Кыргызстана в качестве судьи.

Судейские кресла с Жаном Воиновым разделят одни из лучших хореографов и танцоров мира. В частности, хореограф Мадонны Марвин Гофин, один из основоположников стиля брейк-данса Би-Бой Джуниор, всемирно известный танцор из Франции Джин Майкл (Diablo), Карим Гаджи, именитый брейкдансер и 15-ти кратный чемпион мира по кикбоксингу, а также звезда африканского стиля в хип-хопе Бэд Джиал Кэсси.

Жан Воинов - профессиональный танцор из Кыргызстана, победитель ряда международных чемпионатов по современным танцам. В разные годы сотрудничал с такими голливудскими артистами как группа Black Eyed Peas, американским танцором и актером Miles Baby Boogaloo, звездами фильмов "Шаг вперед" и другими знаменитостями. Основал Академию современных танцев "MDA" и студию Let's Dance New Era в Бишкеке, которые популяризируют современные танцы в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/405115
Теги:
танцы, чемпионат мира, Кыргызстан
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