Умер актер Жан-Поль Бельмондо, ему было 88 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse 6 сентября.

Причина смерти артиста не уточняется.

Бельмондо родился в 1933 году во Франции в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины.

Славу актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959).

Также Бельмондо сыграл в фильмах "Профессионал", "Чочара", "Женщина есть женщина", "Доктор Пополь", "Стависки", "Великолепный", "Безумный Пьеро" и других картинах. Всего на счету артиста более 80 ролей.

В 1989 году актер был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011 году получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а в 2016 году награжден премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Источник: iz.ru