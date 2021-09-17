Премьера фильма "Сальвадор Дали" состоится на кинофестивале в Пусане

Мировая премьера фильма кыргызстанского режиссера Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" состоится в 26-м Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея), который будет проходить с 6 по 15 октября.

Фильм отобран в конкурсную программу "Широкий угол", где демонстрируются лучшие короткометражные фильмы.

Кинокартина рассказывает историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у своей бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы. Потому, что именно здесь он может приблизиться к своей заветной мечте. Съемки фильма проходили на малой родине режиссера, Алайском районе зимой прошлого года.

Оператором-постановщиком выступил Акжол Бекболотов. Звукорежиссер фильма Калыбек Шерниязов. Композитор Мурзали Жээнбаев. Художник-постановщик Санжар Осмонбеков. Продюсеры Нурбек Айбашов и Элдияр Мадаким. Отметим, что режиссер Элдияр Мадаким, также является автором сценария фильма, монтажером и специалистом по цветокоррекции.

Главные роли сыграли: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев

Фильм снят на базе киностудии "Айтыш Фильм" при поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Кстати, Пусанский международный кинофестиваль крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссеров.