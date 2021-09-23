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Ала качуу. Инспекторы УОБДД пресекли попытку похищения девушки

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- Оксана Гут
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Инспекторы УОБДД по Чуйской области пресекли попытку похищения девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, примерно в 06:00 часов, всему личному составу УОБДД по ГУВД Чуйской области была передана ориентировка о том, что примерно в 03:00 часов в новостройке "Ак-Ордо-3" была похищена девушка 2001 года рождения. Неустановленные лица увезли ее в неизвестном направлении.

Был введен плана "Перехват" по Чуйской области, и во время проведения рейдового мероприятия "Авторозыск" инспекторами 5 взвода при несении службы на стационарном посту "Сосновка" была замечена автомашина марки "Ауди".

Отмечается, что в остановленной машине находились молодой парень и девушка. При опросе выяснилось, что девушку похитили для принудительного брака и направлялись в Токтогульский район.

В настоящее время подозреваемый в похищении, 1998 года рождения, доставлен в следственную службу Сокулукского района для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/406841
Теги:
похищение, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, Ала качуу
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