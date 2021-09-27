Стивен Сигал откроет кинотеатр в Самарканде

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал и итальянский актер Франко Неро станут почетными гостями XIII Международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом сообщили организаторы кинофорума.

В рамках фестиваля Стивен Сигал проведет мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре для молодых кинематографистов. Также он посетит Самарканд, где примет участие в торжественной церемонии открытия кинотеатра Family Park.

Стивен Сигал родился в 1952 году в США. С семи лет начал заниматься карате, в 15 лет увлекся айкидо. Наиболее успешный фильм с его участием – "В осаде" (1992).

Франко Неро проведет в рамках кинофестиваля творческие встречи и мастер-классы с начинающими актерами. Актер родился в Италии в 1941 году. Известность ему принесла заглавная роль в фильме "Джанго" (1966). В 1970-е годы во многих фильмах о полиции он сыграл роль прокурора.

Напомним, что Ташкентский международный кинофестиваль, также известный как "Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки", проводился и в советскую эпоху (с 1968 по 1988 гг.), и в годы независимости Узбекистана (в 1992 и 1997-м годах). Решение о возобновлении кинофестиваля было принято президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в июне 2021 года. Форум пройдет с 28 сентября по 3 октября.

Источник: fergana.media