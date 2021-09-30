Дастан Бекешев: У меня здоровые амбиции и поэтому я смог достичь успехов

Гость нашей редакции один из самых открытых и доступных для общественности депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики – Дастан Бекешев, который намерен баллотироваться в парламент КР по одномандатному округу столицы. Наш герой рассказал нашему изданию о полученном депутатском опыте, о том, как ему работалось в ЖК и с кем из именитых людей он хотел бы сыграть в шахматы.

Дастан Далабайевич Бекешев - депутат Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики V и VI созывов. Член Кыргызского общества слепых и глухих. Основатель общественного фонда "Фонд Дастана Бекешева", сооснователь политической партии "Ак-Ниет".

Родился 22 ноября 1983 года в Бишкеке (на тот момент - Фрунзе). Полностью потерял зрение в возрасте 6 лет. Учился в специализированной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей.

Закончив Кыргызско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина по специальности "юрист", Дастан Бекешев начал трудовую деятельность в 2006 году в Управлении Государственной налоговой службе по Первомайскому району г. Бишкека. В 2007-2010 годах работал в Министерстве экономики Кыргызской Республике.

В 2010 году вступил в политическую партию "Ар-Намыс", по списку которой был избран депутатом Жогорку Кенеша. В 2014 году по идеологическим соображениям покинул партию "Ар-Намыс" и вместе с единомышленниками основал политическую партию "Ак-Ниет" ("Чистые помыслы"). В 2015 году Бекешев сложил с себя полномочия лидера партии "Ак-Ниет" и от Социал-демократической партии Кыргызстана был повторно избран в Жогорку Кенеш.

Научился говорить по-кыргызски

Работая в парламенте КР, я получил колоссальный опыт работы с госорганами, с законопроектами, как составлять государственный бюджет. Это очень сложный процесс, не всегда находится поддержка, когда ты выдвигаешь проект закона. Но в то же время я стал автором важных законопроектов, которые были полезны для нашего государства. Это рассекречивание генерального плана, введение электронного обращения граждан в государственные и местные органы, скидки на штрафы ПДД, увеличение налогов на табачные изделия и др. Юридическое образование стало большим плюсом в моей деятельности. Также работая в ЖК КР я научился говорить на кыргызском языке.

Хотел бы сыграть с юным вундеркиндом

Играть в шахматы меня научила наша учительница Бактыгуль Тиленбаева. Именно она развила во мне любовь к интеллектуальному виду спорта, который помогает развивать память и логику. Мне было интересно все, что связано с этой логической игрой. Прочитал много литературы, про турниры Карпова, Гаспарова и про то, как играли 200 лет назад. Сейчас из-за плотного графика редко играю в свою любимую игру. Если бы была возможность с удовольствием сыграл бы партию с Рамешбабу Прагнанандха (юный индийский шахматный вундеркинд, гроссмейстер).

Удобный город для всех

В 2014 году нам на грантовой основе были предоставлены светофоры для незрячих из Санкт-Петербурга, которые мы передали СМУУ ГАИ при мэрии города Бишкек. Всего было уставлено 14 светофоров, но из-за безалаберного отношения сейчас их функционирует 10 единиц. Наш город неудобен не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и порой здоровому человеку сложно передвигаться по столице. Сейчас ведем переговоры с новым градоначальником Бишкека, чтобы инфраструктура Бишкека была удобна для людей, имеющих инвалидность.

Внедрение лучших зарубежных опытов

За все время работы в парламенте посетил 35 государств за счет приглашающий стороны и международных организаций. Хочется перенять лучшее у зарубежных стран. Например, я в 2014 году инициировал постановление, чтобы устраивать экскурсии для всех желающих в парламент Кыргызской Республики и он успешно реализовался. После пандемии экскурсия была приостановлена, верю, что такая практика продолжится в новом созыве ЖК КР.

Второй зарубежный опыт, который я внедрил - это продажа именных автомобильных номеров цены, которых варьировались от 60-100 тыс. сомов. Было продано 1000 номеров и в госказну поступило 100 млн. сомов.

Немного о семье, выдающихся политиках и вечных ценностях

Я тесно сотрудничаю с корейским центром, который поддерживает людей с инвалидностью. Совместно с ним ежегодно выдаем для студентов с ограниченными возможностями здоровья разовую стипендию в размере 300 долларов.

Мне импонирует политика Владимира Путина, хочется отметить, что он делает ощутимые шаги в историческом ракурсе. Также мне нравятся мировые политики как Ли Куан Ю, Франклин Рузвельт. Хотелось бы копировать их опыт в каких-то моментах, но они расходятся в наших реалиях.

Я стараюсь мало говорить о своей семье, если вкратце мама работала почтальоном, отец много работал, чтобы прокормить свою семью. В семье нас четверо, я второй среди братьев и сестер. В настоящее время с супругой воспитываем 8-летнюю дочь.

Отношение с коллегами достаточно дружеские, есть среди них как единомышленники, так и те, кто высказывает обиду в кулуарах, но думаю не стоит обижаться на правду.

Считаю деньги не самым главным в жизни, но и без них тоже тяжело, важно то, что завтра останется после нас, какие дела оставим своим потомкам. Поэтому я стараюсь жить насыщенной жизнью и принести свою пользу обществу.

Моя команда состоит из молодых парней и девушек, моих друзей и знакомых, которые готовы работать на маленький оклад, а порой на общественных началах, их больше 20 человек. Они помогают мне по многим вопросам.

Веру нужно укреплять знаниями

Многие в наше время верят в высшую силу, не читая священные писания. Поэтому нужно поднимать уровень религиозных деятелей. Я уважаю Абдышукура Нарматова как грамотного религиозного деятеля. Веру нужно укреплять знаниями, понимать закон природы. К сожалению, в последнее время религия вымещает образование. Государство, несомненно, должно регулировать вопрос религии, не то это приведет к отрицательным последствиям.

Автор: Назгуль Абдыразакова