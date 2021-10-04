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В Узбекистане запущен онлайн-кинотеатр Umovie

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Агентство кинематографии Узбекистана запустило платформу Umovie – онлайн-кинотеатр фильмов и сериалов на узбекском и русском языках в высочайшем качестве.

Платформа работает в любой точке мира и с любого устройства. Она позволит просматривать любимые фильмы, произведенные на территории Узбекистана за все время, начиная с 20-х годов прошлого века. Все фильмы и мультфильмы будут разделены на категории, для удобного поиска и просмотра. Понравившийся фильм можно добавить в раздел "Избранное", и просматривать его в любое время.

На данный момент на платформе доступны к просмотру, через WEB-приложение более 100 фильмов и мультфильмов, как художественных, так и документальных. База фильмов будет пополняться на регулярной основе. Предусмотрен также запуск приложения Umovie для операционных систем IOS и Android.

"Платформа была создана в соответствии с указом президента Узбекистана "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствовании системы государственной поддержки отрасли". Это требование времени, это и есть те самые шаги по развитию и продвижению национальной кинематографии", – прокомментировал руководитель Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Презентация платформы состоялась в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/407364
Теги:
кино, Узбекистан
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