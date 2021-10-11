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В школе-интернате в Чаткальском районе дети сами стирают свою одежду

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках проекта "Караван права" руководитель аппарата омбудсмена А.Азарбеков, а также сотрудники института Акыйкатчы А.Анарботоева и А.Тожиханова, руководствуясь законом "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики", провели мониторинг школы-интерната имени Ленина Чаткальского района Жалал Абадской области.

В ходе мониторинга выявлено, что в школьной столовой не хватает средств гигиены (мыла и антисептиков), овощи хранятся на земле, вперемешку с предметами для чистки территории (веник, савок), отсутствуют стеллажи для продуктов питания. А также нет разделочного стола для приготовления пищи (вместо специального стола используется парта из ЛДСП), имеется лишь одна морозильная камера, которой недостаточно для полноценной деятельности по сохранению продуктов питания.

В медицинском пункте койки для детей-пациентов сломанные, не предусмотрена моечная зона (ванная или душевая комната), отсутствует санузел, все остальные санитарные нормы также оставляют желать лучшего.

В прачечной отсутствует стиральные машинки для стирки белья и одежды учеников, несовершеннолетним школьницам приходится самим стирают свою одежду вручную в тазиках в коридоре, сама прачечная используется только лишь для стирки постельного белья, горячая вода отсутствует, ее приходится нагревать различными способами. В корпусах школы-интерната отсутствует водоснабжение и канализация.

Общая душевая находиться в плохом состоянии, кроме того расстояние между помывочной и общежитием составляет более 700-800 метров, в результате чего в осенне-зимний период дети подвергаются риску заболеть различными простудными заболеваниями.

По утверждению руководителя этой школы-интерната, на сегодняшний день для обеспечения корпусов и общежитий интерната водоснабжением, а также для ремонта существующей бани "Фонд Ага-Хана" выделил 3 миллиона сомов. Кроме того, со стороны ПРООН на эти же цели выделено 1,2 миллиона сомов. Также он сообщил, что за предыдущие 5 лет руководству школы-интерната удалось привлечь грант для ремонта столовой и учебного корпус №1.

"Мы очень стараемся обеспечить своих воспитанников нормальными и соответствующими условиями обучения, питания и проживания, однако без поддержки государства невозможно решить всех насущных проблем и поэтому наше учебное заведение находится в таком плачевном состоянии, что является нарушением прав детей, – отметил директор школы-интерната и добавил. – В настоящее время общежития для детей и персонала отапливаются электрическими обогревателями, и в случае аварии в электросетях в отопительный период у них не будет возможности обогрева помещения, так как у нас отсутствует аварийный генератор, о чем мы уже уведомляли вышестоящее руководство".

В аппарате омбудсмена считают, что министерству образования необходимо в срочном порядке принять все необходимые меры и оказать действенную помощь в обеспечении должных и соответствующих законодательству страны условий обучения, питания и содержания воспитанников, преподавателей и персонала данного учебного заведения.

Реализация проекта "Укук кербени" ("Караван права") стала возможной благодаря поддержке программы Европейского союза "Верховенство права в Кыргызской Республике, Фаза 2".


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URL: https://www.vb.kg/407729
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, нарушения, омбудсмен, интернат, Министерство образования
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