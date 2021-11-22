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В интернаты поставлено более половины требуемого на зиму угля

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что более тысячи тонн угля поставлено для отопления подведомственных учреждений.

В системе ведомства функционируют 53 территориальных управления социального развития, 16 интернатов для пожилых, взрослых и детей с инвалидностью, 28 медико-социальных экспертных комиссий, Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и Центр реабилитации ЛОВЗ.

Для покрытия общей потребности системы в твердом топливе были своевременно заключены договоры на поставку 1 953,6 тонн угля на общую сумму более семи тысяч семьсот восемнадцать сомов.


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URL: https://www.vb.kg/409653
Теги:
Министерство социального развития, уголь, ЛОВЗ, отопление, интернат
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