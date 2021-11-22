В интернаты поставлено более половины требуемого на зиму угля

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что более тысячи тонн угля поставлено для отопления подведомственных учреждений.

В системе ведомства функционируют 53 территориальных управления социального развития, 16 интернатов для пожилых, взрослых и детей с инвалидностью, 28 медико-социальных экспертных комиссий, Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и Центр реабилитации ЛОВЗ.

Для покрытия общей потребности системы в твердом топливе были своевременно заключены договоры на поставку 1 953,6 тонн угля на общую сумму более семи тысяч семьсот восемнадцать сомов.