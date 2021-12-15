Полиция Лондона выпустила календарь с людьми, находящимися в розыске

Лондонская полиция выпустила "адвент-календарь" с фотографиями людей, находящимися в розыске. Об этом стражи правопорядка сообщили в Твиттере.

Полиция таким необычным способом обратилась к общественности за помощью в поиске преступников.В "календаре" 12 фотографий людей, разыскиваемых за ряд тяжких преступлений, в том числе грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Необычное рождественское послание обращено и к самим преступникам. Мол, вы находитесь в розыске, и мы не перестанем искать вас. "Вечно уклоняться от правосудия не получится, лучше поступите правильно и сдайтесь в ближайший полицейский участок, чтобы не испортить Рождество вашей семьи и друзьям", - говорится в сообщении.