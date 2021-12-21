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Елизавета II отменила традиционное празднование Рождества из-за COVID-19

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- Анастасия Карелина
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Елизавета II из-за Омикрон-штамма нарушит традицию празднования Рождества. Об этом сообщает BBC.

Королева Великобритании Елизавета II из-за распространения нового штамма коронавируса отменила традиционное празднование Рождества в Сандрингемском дворце в Норфолке. В этом году на рождественские праздники Елизавета останется в Виндзорском замке, куда к ней приедут члены королевской семьи.

Работники Букингемского дворца описали это как личное решение королевы, которое "демонстрирует осторожный подход".

Информации о том, кто именно приедет к Елизавете II, пока нет. Но представитель дворца заявил, что в любом случае будут соблюдены "все соответствующие инструкции".

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил, что в городе вводится чрезвычайное положение из-за роста количества случаев заражения новым штаммом коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/411225
Теги:
Великобритания, праздник, Рождество Христово, COVID-19
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