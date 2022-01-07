Поздравление президента Садыра Жапарова с Рождеством Христовым

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 января, поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым.
Приводим текст поздравления Главы государства:
"Уважаемые соотечественники!
Уважаемые православные христиане Кыргызстана!
От чистого сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова!
Этот праздник – один из священных праздников Православия! Праздник Рождества и связанные с ним традиции стали неотъемлемой частью культуры поликонфессионального народа Кыргызстана.
Это праздник рождает добрые и светлые мысли, укрепляет семейные ценности, взаимопонимание и уважение, согласие в обществе.
Праздник Рождества Христова является одним из государственных праздников страны. Православная Церковь в Кыргызстане, наряду с другими конфессиями, всегда активно участвует в общественной жизни страны, способствует сохранению нравственных устоев общества посредством многочисленных мероприятий, стремится к развитию благотворительности, воспитанию молодежи и укреплению института семьи.
Богатое духовное наследие народа Кыргызстана всегда было основой межэтнического и межконфессионального мира и согласия в нашей стране.
Желаю, чтобы в этот день в каждом доме было счастье, улыбки и добрые пожелания! И чтобы этот день все провели в окружении родных и близких людей!"