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Поздравление президента Садыра Жапарова с Рождеством Христовым

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 января, поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Уважаемые православные христиане Кыргызстана!

От чистого сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

Этот праздник – один из священных праздников Православия! Праздник Рождества и связанные с ним традиции стали неотъемлемой частью культуры поликонфессионального народа Кыргызстана.

Это праздник рождает добрые и светлые мысли, укрепляет семейные ценности, взаимопонимание и уважение, согласие в обществе.

Праздник Рождества Христова является одним из государственных праздников страны. Православная Церковь в Кыргызстане, наряду с другими конфессиями, всегда активно участвует в общественной жизни страны, способствует сохранению нравственных устоев общества посредством многочисленных мероприятий, стремится к развитию благотворительности, воспитанию молодежи и укреплению института семьи.

Богатое духовное наследие народа Кыргызстана всегда было основой межэтнического и межконфессионального мира и согласия в нашей стране.

Желаю, чтобы в этот день в каждом доме было счастье, улыбки и добрые пожелания! И чтобы этот день все провели в окружении родных и близких людей!"


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URL: https://www.vb.kg/412002
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Рождество Христово
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