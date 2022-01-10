Тайна "загадочного дома" на Луне раскрыта

"Загадочный" объект, запечатленный китайским луноходом "Юйту-2" у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем, сообщает интернет-издание CNet.

Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что стоящий на горизонте предмет имеет необычную форму, потому его прозвали "загадочным домом".

Как пишет CNet, освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс опубликовал новый снимок с "Юйту-2", на котором можно увидеть, что "загадочный" объект - всего лишь обычный камень, лежащий на краю кратера.

Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту осуществил мягкую посадку на Луне в начале 2019 года. Аппарат регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника планеты.