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Тайна "загадочного дома" на Луне раскрыта

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- Алина Мамаева
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"Загадочный" объект, запечатленный китайским луноходом "Юйту-2" у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем, сообщает интернет-издание CNet.

Первые снимки объекта появились в начале декабря. Из-за ракурса фото казалось, что стоящий на горизонте предмет имеет необычную форму, потому его прозвали "загадочным домом".

Как пишет CNet, освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс опубликовал новый снимок с "Юйту-2", на котором можно увидеть, что "загадочный" объект - всего лишь обычный камень, лежащий на краю кратера.

Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту осуществил мягкую посадку на Луне в начале 2019 года. Аппарат регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника планеты.


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URL: https://www.vb.kg/412153
Теги:
Китай, мировые новости
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