Омурзак Толобеков: Мы хотим, чтобы зрители всего мира узнали про наш эпос

В соцсетях и СМИ некоторые граждане критично восприняли выход фильма "Семетей – сын Манаса". Об этом нашему изданию заявил сценарист и продюсер фильма Омурзак Толобеков.

Какими последними новостями вы хотите поделиться с нашими читателями?

- Фильм почти закончен, осталось дополнить его техническими деталями. Работа над компьютерной графикой близится к завершению несколькими компаниями. В то же время тесно работаем с крупнейшими мировыми киноплатформами, такими как Netflix и Amazon. Мы пытаемся распространить наше великое народное произведение по всему миру. Но в соцсетях, в СМИ пишут критику в адрес нашего творения.

Каковы их основные претензии?

– Сказители Манаса сказали, что "великое произведение не должно экранизироваться". К такому мнению присоединились действующая власть и мои оппоненты. Также подняли шум потомки Абыке и Кобоша. В основном это были манасчи, историки, кинематографисты, снявшие несколько небольших фильмов, и некоторые общественные деятели. Все они были приглашены на закрытый показ, где присутствовал глава государства, и тогда их претензии были на незначительные детали. Критики, далекие от киноиндустрии, критиковали мои предыдущие киноработы "Президент жана бомж", "Москва суйуусу", "Миллионердин суйуусу", "Тонкоруш", которые сняты на уровне международного кино. Новая картина будет такого же высокого уровня.

Как тратятся миллионы, выделенные на фильмы за границей? Например в соседнем Казахстане сценаристы, продюсеры, режиссеры, операторы, композиторы и актеры, играющие главных героев, получают зарплату в размере 150-250 тысяч долларов. На их помощников, ассистентов и технический персонал выделяется в два раза больше финансирования. А теперь представьте сколько выделяется средств денег на съёмки в других крупных странах. И мы работаем не в Европе, не в Америке, не в России, не в Казахстане. Большие деньги расходуются на костюмы актерам при создании исторического фильма. Треть одежды мы шили сами, еще треть арендовали у "Кыргызфильма", театров и кинокомпаний, остальное у "Казахфильма". А количество массовки умножается через компьютерную графику. Поэтому считаю претензии тех, кто не знает наше кино, нашу работу - пустыми. Они боятся, что качество ухудшится из-за того малого количества времени, отведенного на съемки. В целом процесс съемки длился почти год. Еще один важный момент – после просмотра театральной версии нашей картины, крупнейшие мировые кинокомпании предлагают сделать из "Сына Манаса Семетея" 12-14-часовой сериал и планируют выделить на это большие суммы. Подытожить хотелось бы словами госсекретаря Касманбетова во время закрытого показа: "лед тронулся".