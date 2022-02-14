Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

В закрытой военной части СИН состоялся день открытых дверей

265  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Департаменте по охране и конвоированию Службы исполнения наказаний провели мероприятие в честь Дня вывода Советских войск из Афганистана.

Кроме ветеранов боевых действий той далекой войны, которая для СССР длилась более 9 лет и окончилась 33 года назад, в расположение ДОК в Бишкеке были приглашены и три десятка детей-сирот Чуйской школы-интерната из города Токмок.

Перед началом мероприятия на территории части силами ветеранов, юных воспитанников, офицерами и военнослужащими ДОК были высажены молодые ели. Такие субботники с участием гостей для департамента уже стали доброй традицией.

Как отметил начальник ДОК, полковник Улан Бердикожоев, "сегодняшняя акция служит хорошим примером патриотизма для подрастающего поколения, у которой появляется желание служить отечеству, в том числе и в нашем департаменте".

"В Чуйской областной школе-интернате воспитываются более 170 ребят от 5 до 18 лет, - сказала директор заведения Назгуль Мусаева. – И для них очень важно самим увидеть, как служат их более взрослые сверстники, ощутить, что и они тоже когда-то также смогут отдать священный долг родине".

В ходе праздника для гостей и военнослужащих был показан документальный фильм о том, как и почему началась война в Афганистане, как она развивалась и чем закончилась, об участии там воинов-интернационалистов из Кыргызстана. А под конец в клубе части группой художественной самодеятельности Департамента был организован концерт.

Для детей была проведена и увлекательная экскурсия по территории части, в ходе которой у них была возможность посмотреть на современную военную технику и оружие. Также были продемонстрированы показные занятия и организован обед, где все отведали вкусной солдатской каши.

Судя по их восторженным откликам и горящим глазам можно быть уверенными – многие питомцы и выпускники школы-интерната впоследствии захотят служить в пенитенциарной системе нашей республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414015
Теги:
военная служба, дети, интернат, ГСИН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  