В закрытой военной части СИН состоялся день открытых дверей

В Департаменте по охране и конвоированию Службы исполнения наказаний провели мероприятие в честь Дня вывода Советских войск из Афганистана.

Кроме ветеранов боевых действий той далекой войны, которая для СССР длилась более 9 лет и окончилась 33 года назад, в расположение ДОК в Бишкеке были приглашены и три десятка детей-сирот Чуйской школы-интерната из города Токмок.

Перед началом мероприятия на территории части силами ветеранов, юных воспитанников, офицерами и военнослужащими ДОК были высажены молодые ели. Такие субботники с участием гостей для департамента уже стали доброй традицией.

Как отметил начальник ДОК, полковник Улан Бердикожоев, "сегодняшняя акция служит хорошим примером патриотизма для подрастающего поколения, у которой появляется желание служить отечеству, в том числе и в нашем департаменте".

"В Чуйской областной школе-интернате воспитываются более 170 ребят от 5 до 18 лет, - сказала директор заведения Назгуль Мусаева. – И для них очень важно самим увидеть, как служат их более взрослые сверстники, ощутить, что и они тоже когда-то также смогут отдать священный долг родине".

В ходе праздника для гостей и военнослужащих был показан документальный фильм о том, как и почему началась война в Афганистане, как она развивалась и чем закончилась, об участии там воинов-интернационалистов из Кыргызстана. А под конец в клубе части группой художественной самодеятельности Департамента был организован концерт.

Для детей была проведена и увлекательная экскурсия по территории части, в ходе которой у них была возможность посмотреть на современную военную технику и оружие. Также были продемонстрированы показные занятия и организован обед, где все отведали вкусной солдатской каши.

Судя по их восторженным откликам и горящим глазам можно быть уверенными – многие питомцы и выпускники школы-интерната впоследствии захотят служить в пенитенциарной системе нашей республики.