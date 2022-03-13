"Джентльмены" Гая Ричи станут сериалом

Криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены", вызвавшая одобрение поклонников режиссера, станет основой для сериала - как и было обещано ранее. Как передает Deadline, ссылаясь на источник, в настоящее время Netflix ведет в этом направлении усердные работы.

Сообщается, что сам Ричи написал сценарий "пилота" и поставит минимум два первых эпизода шоу. Он же - исполнительный продюсер. При этом стоит напомнить, что до того, как стать полнометражной лентой, "Джентльмены" какое-то время планировались как сериал - еще десять лет назад.

"Джентльмены" вышли в России в 2020 году и порадовали как блестящим актерским составом, так и содержательно, поскольку заставили пустить слезу по временам таких бриллиантов Ричи, как "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола".