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Создатель "Игры в кальмара" рассказал, когда ждать второй сезон дорамы

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- Наталья Крайнова
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Южнокорейский режиссер и сценарист популярного телесериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что может представить новый сезон дорамы в конце 2024 года, передает РИА Новости.

Хван Дон Хек сообщил, что уже написал три страницы сценария для второго сезона.

"Я должен работать над вторым сезоном, надеюсь, что, если все сложится удачно, я смогу показать его фанатам к концу 2024 года", - сказал режиссер.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix подтвердил, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон Хека официально продлен на второй сезон.


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URL: https://www.vb.kg/416467
Теги:
кино
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