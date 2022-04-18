Застрявших на КПП "Ак-Тилек" водителей фур обеспечили горячим питанием

В Кыргызстане вчера, 17 апреля, для скопившихся в многокилометровой очереди на КПП "Ак-Тилек" на кыргызско-казахстанской границе, водителей разбили полевую кухню. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

[post::telegram] 416907[/post]Сообщается, что палатки появились на 31 и 33 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт. Каждая палатка оснащена необходимым оборудованием для кухни.

На сегодняшний день сотрудники МЧС обеспечили горячим питанием около 420 водителей около 360 грузовиков.

Сотрудники МЧС работают круглосуточно.

Напомним, что уже несколько дней на кыргызстанском контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек – автодорожный" простаивает очередь из грузовых фур, которые ждут въезда в Казахстан.