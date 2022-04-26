Газлайтинг Болота Темирова. Беззаконие, прикрываемое давлением?

В Кыргызстане не утихают споры между правоохранительными органами и СМИ. Поводом стало заведенное уголовное дело против Болота Темирова – журналиста-расследователя. Сейчас в отношении Темирова заведено четыре уголовных дела. Его обвиняют в незаконном получении паспорта и военного билета, незаконном пересечении границы и изготовлении наркотиков.

Давление на свободу или журналистский газлайтинг

Сам обвиняемый и ряд СМИ считают, что это давление на следствие, после того как журналист опубликовал расследования о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Однако часть граждан и власти страны считают, что Темиров нагнетает обстановку вокруг себя, переводя дела в политическое русло.

Глава КР Садыр Жапаров также прокомментировал указанное дело в интервью изданию "Кабар". Он отметил, что таких граждан, которые привлекаются за подделку документов, сотни. Резонанс случился только из-за того, что Темиров – журналист.

"У нас разве есть закон, который гласит: "Если ты журналист, ты можешь совершать преступления, тебя не будут преследовать"? Чем они лучше других? Все - от простого гражданина до президента - равны перед законом", - сказал Жапаров.

Часть пользователей соцсетей также напомнила, что о бизнесе сыновей и семьи Камчыбека Ташиева информация была задолго до назначения его на должность главы ГКНБ. Об этом знали многие, никакого секрета "раздутое" расследование Темирова в себе не несло изначально. Более того, Темиров раскачивает лодку спокойствия вовсе не из-за патриотизма, а за вполне ощутимые финансы. И идут они от Фонда "Сорос-Кыргызстан" и по линии западного проекта "Медиа-К", а также Фонда расследовательской журналистики (ФРЖ), который аффилирован с экс-президентом КР Розой Отунбаевой и финансируется на деньги "Сорос-Кыргызстан". Примечательно, что весь совет ФРЖ, практически, состоит из энпэошников.

Все это нацелено вовсе не на обнажение правды, как хотят представить фактчекеры, а на получение большего количества денег и создание негативного образа против властей Кыргызстана.

Негативный образ за "зеленные" деньги

ФРЖ является неким хабом, который через журналистов аккумулирует информацию о деятельности госструктур, их слабых сторонах и баз данных, что очень выгодно американцам для активизации роста недовольства среди населения страны против властей Кыргызстана через СМИ и социальные сети. По сути, это некий механизм дестабилизации государства, а в идеале - установления проамериканского режима в КР через государственный переворот.

Это хорошо видно по деятельности таких изданий, как "Клооп", "Азаттык" и прочих, качающих антироссийские настроения на деньги западных фондов и бюджетов.

Интересно и другое, что на подобную раскачку на данный момент Болот Темиров получил грант по проекту USIAD "Инициатива по поддержке "независимых" медиа (Медиа-К)", где реализацией проекта (выдачей гранта) занимается Internews Kyrgyzstan. Вроде бы, хорошо, но под вывеской поддержки – кураторство западных игроков в отношении формируемого его СМИ-контента. Проще говоря - проект Media-K направлен на усиление прозападных СМИ в КР, контроля общественного сознания Кыргызстана и влияние на массы в целях дестабилизации общественного порядка, как это было не раз в Кыргызстане.

Двойной агент Темиров?

Что касается самого Болота Темирова, то он, как выяснилось, гражданин России. Более того, в свое время учился в МГУ, мать также гражданка России, ведущая работу с кыргызской диаспорой в РФ. Однако уже ни для кого не секрет, что сам Болот Темиров сегодня работает на Госдеп США. Возможно, его завербовали в мае 2018, когда проходил тренинг по проведению расследований известной организации Bellingcat - тайной медиаимперии спецслужб стран ЕС и блока НАТО. Сайт Bellingcat был запущен в июле 2014 года за несколько дней до катастрофы рейса MH17 в зоне конфликта на Донбассе. С тех пор приоритетное внимание эта структура уделяет обвинениям в адрес России. Как правило, выдвижение обвинений со стороны Bellingcat либо подкрепляет инвективы, уже заявленные странами НАТО, либо служит основанием для дальнейшего раскручивания обвинений и принятия против России очередных санкций. По информации ряда СМИ, эта организация вербует журналистов по всему миру для раскачки антипровластной и антироссийской деятельности. Возможно, этим обусловлен и интерес Госдепа США к деятельности Болота Темирова. Стоит отметить, что спустя незначительное время после посещения им тренингов, а также получения гранта фонда "Сорос-Кыргызстан" Темиров - главный редактор издания Factcheck.kg - становится обладателем награды "Поборник борьбы с коррупцией". Награда учреждена впервые и вручается 12 персонам по всему миру. Неудивительно, что Госдеп пытается реагировать, вмешиваясь в следственную работу правоохранительных органов независимого государства на дело Темирова.

"Уголовные обвинения никогда не должны использоваться для запугивания или подавления свободных СМИ",- отметил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс. И это заявление еще раз доказывает, что Болот Темиров работает далеко не на свою страну, а заокеанскую, получая за это неплохие гонорары.

Стоит напомнить, что расследования Темирова неоднократно "качались" НПО (существующие тоже на деньги США) как повод для митингов и давления на власти, как, например, #REакция. После того как Госдепу не удалось на фоне этих протестов "протащить" в ЖК своих кандидатов, расследования Болота Темирова и "Азаттык" в этом направлении пошли на спад.