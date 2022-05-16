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Итоги встречи депутатов КР и РК на заседании в Кордае подвели в ЖК

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- Канат Кожоев
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Члены Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР и Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса парламента РК провели совместное выездное заседание в селе Кордай Кордайского района Жамбыльской области Казахстана.

В ходе мероприятия парламентские делегации кыргызской и казахской сторон посетили и ознакомились с деятельностью контрольно-пропускных пунктов (КПП) "Ак-жол" (Кордай), "Карасу" (Актилек). На местах заслушаны доклады руководителей КПП. Далее парламентарии направились в Акимат Кордайского района в селе Кордай и провели совместное заседание.

Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков подчеркнул значимость подобных двусторонних дипломатических встреч, которые являются эффективным механизмом для дальнейшего укрепления взаимовыгодных отношений и совместного решения проблем граждан. Также парламентарий отметил, что Казахстан является близким партнером Кыргызстана по развитию устойчивого туризма и обозначил вопросы подготовки и прохождения предстоящего туристического сезона.

В ходе обсуждения депутат Адахан Мадумаров подчеркнул стратегический характер кыргызско-казахстанского партнерства, основывающегося на отношениях исторической дружбы и братства двух народов. Парламентарий также обозначил вопросы правоприменения десятка двусторонних соглашений и документов, регулирующих сотрудничество в области автомобильного сообщения, порядка осуществления контрольно-досмотровых мероприятий уполномоченными органами Казахстана по отношению к грузам, следующим из Кыргызской Республики, пресечения границы физическими лицами и др.

"Есть много соглашений, резолюций. Однако на практике они остаются нереализованными. От этого страдают частные предприниматели, грузовики стоят в километровых очередях. Я бы хотел, чтобы таможенники с обеих сторон приветствовали водителей так, как вы приветствовали нас", - сказал Мадумаров, указав на необходимость оперативного разрешения озвученных проблем.

Депутат Улан Бакасов также отметил, что из-за длинных очередей предприниматели терпят убытки, особенно страдают перевозчики скоропортящихся товаров. Он попросил создать условия для своевременной перевозки грузов и добавил, что облегчение порядка пересечения границы будет иметь положительный социально-экономический эффект для обеих стран, для граждан и представителей бизнеса.

Также депутат Нуржигит Кадырбеков, касаясь вопроса укрепления всестороннего сотрудничества с Казахстаном, выразил открытость к диалогу и готовность оказать всяческое содействие гражданам братского государства.

Кроме того, депутаты профильного комитета Жогорку Кенеша напомнили, что с 1 мая 2022 года Кыргызстан отменил Алгоритмы по требованиям о наличии ПЦР-теста или документа о вакцинации против COVID-19 для соотечественников и иностранцев, пересекающих государственную границу КР любым видом наземного и воздушного транспортов. В этой связи в целях восстановления и дальнейшего развития туризма двух соседних государств комитет Жогорку Кенеша попросил комитет Мажилиса направить предложение в адрес республиканского оперативного штаба по рассмотрению вопроса отмены на взаимной основе ограничений, связанных с COVID-19 для Кыргызской Республики.

Далее также были обозначены проблемы, связанные с подтверждением происхождения товаров, перевозимых в этих грузовых автомобилях, подтверждением соответствия грузов санитарным и карантинным нормам ЕАЭС, с наличием необходимых документов на перевозимый груз и т.д.

В свою очередь председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан выразила приверженность развитию торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном и добавила, что все озвученные транспортно-логистические вопросы будут подняты на пленарном заседании парламента Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/418019
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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