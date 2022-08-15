В Узбекистане решили снять 30 анимационных фильмов о великих предках. Первым станет Амир Темур, сообщают СМИ со ссылкой на данные Агентства кинематографии.

Мультфильмы будут сняты в рамках проекта "Ренессанс", которым занимается Национальный центр развития кинематографии. Он предусматривает создание 30 анимационных фильмов о предках первого и второго периодов ренессанса.

На данный момент творческая группа активно работает над анимационным фильмом, посвященным персонажу Амира Темура.

Команду возглавляет режиссер Одил Махамадов. Аниматоры: Зебо Саидазимова, Санобар Эркинова, Фирдавс Номонов, Махира Мирзаева. Автор сценария – Тулкин Хайит, художник-постановщик – Дониёр Абдувоситов.