Аналитик перечислил страны, которые откажутся от евро первыми

С ухудшением экономической ситуации в Евросоюзе растут и социально-политические разногласия. В такой ситуации для ряда стран, например, для Италии, Греции, Испании, Португалии, наиболее выгодным может оказаться отказ от евро и возврат к национальной валюте, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте", - отмечает он.

Разгорающийся энергокризис приводит к росту издержек предприятий в европейских странах, из-за чего они снижают производство или даже закрываются. На этом фоне происходит падение стоимости евро по отношению к доллару, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров. Такие экономические трудности, наряду с большими долгами многих стран еврозоны, продолжат способствовать нарастанию противоречий и евроскептицизму, заключил эксперт.

Источник: РИА НОВОСТИ