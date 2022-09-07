Джонни Депп проведет онлайн-встречу с узбекистанцами

Знаменитый актер, режиссер и продюсер Джонни Депп в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля проведет онлайн-встречу с любителями кино из Узбекистана, сообщают СМИ.

Джонни Депп, а также популярный американский режиссер Эндрю Левитас представят гостям и участникам предстоящего кинофестиваля их совместную работу – фильм под названием "Минамата".

В картине Джонни Депп, который также является ее продюсером, играет американского фотографа, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей Минаматы (Япония). Сам Депп считает, что фильм очень важен для многих людей.

После просмотра фильма состоится онлайн-обсуждение картины вместе со звездным тандемом.

Напомним, что Джонни Депп является обладателем и номинантом многочисленных кинонаград и премий, в том числе и премии "Золотой глобус".

Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона. Среди них "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".