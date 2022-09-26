Спортивный покер в онлайн формате – игра для интеллектуалов

Современный онлайн формат развлечений – один из видов игровых автоматов, в том числе представленный в live. Игрок видит перед собой экран и колоду карт, после старта ему предстоит сразиться либо с программой, либо с реальным соперником (дилером), который находится в настоящем покер-руме с карточным столом. Покер в online casino всегда пользуется популярностью: это интеллектуальная игра, которая максимально раскрывается в живом формате. Неудивительно, что ее приравнивают к виду спорта: спортивный покер, предусматривающий участие нескольких игроков, требует знания правил, самоконтроля, терпения и определенных навыков.

Разновидности онлайн покера

Задача игрока – собрать карты определенной ценности. При этом разные виды покера могут иметь индивидуальные особенности. Например, в некоторых вариация игры в Голд казино для получения выигрышной комбинации можно использовать Джокеры – отдельные карты, действующие по принципу Wild. Также есть возможность играть на бонусные средства.

Сегодня покер представлен многочисленными модификациями от известных разработчиков. Электронная игра имеет таблицу выплат, может вестись одной или двумя колодами, содержать джекпоты. Пользователю доступны различные стратегии, помогающие грамотно распределять банк. Если вас результат сдачи не устраивает, можно воспользоваться кнопкой замены и пересдать карты.

Общие правила игры

Чтобы понять основные правила покера, необходимо выучить ключевые термины и сочетания карт:

роял флеш – от туза до десятки одной масти; стрит флеш– пять одномастных карт, идущих от младшей к старшей; стрит – пять карт, идущих последовательно, не обязательно одного цвета и масти; фул хаус – три карты одинакового достоинства и две разных; флеш – пять одномастных карт в любом порядке; четыре или три три идентичных карты; две или одна пара одинаковых карт.

Чтобы получить преимущество, нужно быть осторожным, не рискуя без потребности. Опытные игроки дают такие рекомендации:

при замене следует использовать простую тактику − всегда оставлять одну пару; каждая дополнительная карта – это 5% риска, о чем нужно помнить; собрать роял можно, заменив три карты, поэтому четыре менять не стоит; если есть выигрышный пятикарточный набор, нужно оставлять его во всех ситуациях, кроме той, когда одна карта может улучшить комби; если собран флеш, не стоит отказываться от него в пользу стрит флеш.; если на руках стрит, лучше отказаться от него в пользу стрит-флеша; если на руках есть Валет (и выше), не стоит менять все карты.

Исход игры зависит как от случайности, так и действий игрока. Правила игры разрешают фиксировать, брать новые или добирать карты. Целесообразно чаще играть бесплатно в демо-режиме, чтобы отшлифовать навыки и лучше изучить все ключевые правила.

Плюсы электронной версии

Компьютерный покер – это симуляция Омахи, технического, карибского и прочих разновидностей игры. Преимущество состоит в том, что игрок получает выбор – не только вариации, но и размера ставки и других настроек. В живом формате покер доставляет максимальное удовольствие: создается атмосфера пребывания в наземной студии, а в качестве соперника выступает настоящий профессионал.

Играть в режиме онлайн можно с компьютера и мобильного телефона. Физически посещать казино, придерживаться дресс-кода и тратить время на проезд нет необходимости. Доступ к игре онлайн открыт в любое время суток, независимо от места нахождения пользователя. Но это не значит, что игра в покер в наземном казино утратила привлекательность. Огромное количество покеристов предпочитает играть вживую, посещая покер-румы. В любом случае покер был, есть и остается одной из самых интересных карточных развлечений.