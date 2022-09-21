Фильм "Земля" получил награду кинофестиваля "Жемчужина Шелкового Пути"

Короткометражный фильм "Земля" Алиман Токтогуловой получил награду XIV международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в Ташкенте. Об этом сообщила киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова.

Лента молодого режиссера из Кыргызстана (Алиман учится в КГУКИ имени Бейшеналиевой) была представлена в конкурсе "Кино за 5 дней" и удостоилась второго места.

По сюжету фильма, парень Эльчин по просьбе своего дедушки едет в Узбекистан, чтобы привезти оттуда землю. Молодой человек выполняет просьбу, но жизнь преподносит ему сюрпризы.

А вот сама заслуженный деятель культуры Кыргызстана Гульбара Толомушова получила награду организаторов XIV МКФ "Жемчужина шелкового пути".