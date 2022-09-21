Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 83.02 - 84.02

Фильм "Земля" получил награду кинофестиваля "Жемчужина Шелкового Пути"

177  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Короткометражный фильм "Земля" Алиман Токтогуловой получил награду XIV международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в Ташкенте. Об этом сообщила киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова.

Лента молодого режиссера из Кыргызстана (Алиман учится в КГУКИ имени Бейшеналиевой) была представлена в конкурсе "Кино за 5 дней" и удостоилась второго места.

По сюжету фильма, парень Эльчин по просьбе своего дедушки едет в Узбекистан, чтобы привезти оттуда землю. Молодой человек выполняет просьбу, но жизнь преподносит ему сюрпризы.

А вот сама заслуженный деятель культуры Кыргызстана Гульбара Толомушова получила награду организаторов XIV МКФ "Жемчужина шелкового пути".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422805
Теги:
кино, награда, Узбекистан, фестиваль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  