В Бишкеке будут презентованы проекты для предотвращения гендерного насилия

В Бишкеке 25 октября состоится питчинг социальных проектов, направленных на предотвращение гендерного насилия над девочками и женщинами. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в основу проектов легли идеи, созданные во время тренингов по методологии дизайн-мышления и проектирования социальных инноваций.

Питчинг – это платформа, где различные заинтересованные стороны (активисты, бизнес-сектор, государственные органы, международные организации, НПО и медиа) могут объединиться вокруг одной идеи, вовлечь ресурсы, поделиться опытом и сообща найти решение.

Цель мероприятия − поделиться инновационными идеями и вдохновить гражданское общество на реализацию социальных проектов для реагирования на гендерное насилие над девочками и женщинами.

Свои инициативы предложат 17 команд из Нарынской, Ошской и Чуйской областей. Среди них есть гражданские активисты, представители неправительственных организаций и государственных органов, а также лица, пережившие насилие.

Предложенные решения для предотвращения гендерного насилия включают в себя:

- создание мультсериала для девочек 6-18 лет про права человека, самооборону и уверенность в себе;

- информационные кампании о половом воспитании, предупреждении ранней беременности и домогательств в системе здравоохранения;

- создание платформы для поиска работы для женщин и девушек с целью развития экономического потенциала;

- продвижение социального диалога через создание открытой площадки для женщин разных поколений;

- разработка мобильных приложений быстрого реагирования на случаи насилия;

- укрепление физического и ментального здоровья женщин путем вовлечения в спортивные футбольные секции;

- создание центров поддержки семей при айыльных аймаках, включая работу шелтера и социального магазина;

- постановка форум-театра с возможностью для зрителей_ниц менять сценарий для разрешения проблемы без насилия.

Проект реализуется ОФ "Будущее страны" при поддержке Структуры "ООН-женщины" Кыргызстан в рамках глобальной инициативы "Луч света".