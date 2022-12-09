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Более 400 школ и 100 библиотек КР получат 272 тысячи детских книг

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов с заместителем главы миссии посольства США Сонатой Коултер и представителями Мерсико в Кыргызстане обсудил программу работы на 2023 год, в том числе в рамках программы МакГоверна-Доула. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, на встрече Соната Коултер передала детские книги для более 400 начальных школ и 100 библиотек в рамках программы МакГоверна-Доула Министерства сельского хозяйства США (USDA) "Продовольствие для образования и детское питание".

Уланбек Мамбетакунов выразил благодарность за поддержку сферы образования и сказал: "Руководство страны большое внимание уделяет развитию детей и молодёжи, потому что они будут создавать будущее. Для нас важен всесторонний прогресс учащихся. Книги будут обогащать внутренний мир, духовную культуру детей. А программы школьного питания содействуют заботе о здоровье молодого поколения".

"Соединенные Штаты гордятся партнерством с Кыргызской Республикой в обеспечении детей по всей стране доступом к качественным образовательным материалам для чтения", - отметила заместитель главы миссии посольства США Соната Коултер.

Директор программ Мерсико в Кыргызской Республике Нурзат Эсенгулова сообщила, что "дизайн программы направлен на изменение социальных норм и поведения, связанных с питанием, образованием и вовлечением сообщества в воспитание следующего поколения".

Дети отдаленных регионов получат 272 тысячи детских книг 72 наименований. Целевые школы программы и библиотеки получат по 546 книг на кыргызском и русском языках. Это новые и адаптированные произведения, созданные в рамках проекта "Окуу Керемет!" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), кыргызстанскими авторами и художниками.


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URL: https://www.vb.kg/425255
Теги:
библиотека, книги, школа, Министерство образования
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