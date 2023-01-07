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Сегодня православные христиане во всем мире отмечают Рождество Христово

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- Бермет Таалайбекова
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Рождество Христово является одним из самых важных и почитаемых праздников православных. Рождение Иисуса Христа отмечается 7 января по новому стилю, а по старому григорианскому календарю - 25 декабря. В этот день встречают Светлый праздник христиане всего мира и заканчивается рождественский пост.

Православные христиане празднуют Рождество на территории России, Украины, Беларуси, Болгарии, Кыргызстана, Казахстана Греции, Кипра и других стран. Сам праздник начинается не в Рождество: ему предшествуют 40 дней поста.

Редакция vb.kg от всей души поздравляет всех православных кыргызстанцев с праздником Рождества Христово и желает мира и добра!


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URL: https://www.vb.kg/426000
Теги:
праздник, Кыргызстан, Рождество Христово
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