Сегодня православные христиане во всем мире отмечают Рождество Христово

Рождество Христово является одним из самых важных и почитаемых праздников православных. Рождение Иисуса Христа отмечается 7 января по новому стилю, а по старому григорианскому календарю - 25 декабря. В этот день встречают Светлый праздник христиане всего мира и заканчивается рождественский пост.

Православные христиане празднуют Рождество на территории России, Украины, Беларуси, Болгарии, Кыргызстана, Казахстана Греции, Кипра и других стран. Сам праздник начинается не в Рождество: ему предшествуют 40 дней поста.

Редакция vb.kg от всей души поздравляет всех православных кыргызстанцев с праздником Рождества Христово и желает мира и добра!