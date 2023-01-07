Президент поздравил православных кыргызстанцев с Рождеством

Глава государства Садыр Жапаров сегодня, 7 января, поздравил православных кыргызстанцев с Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Дорогие христиане, уважаемые сограждане!

Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и со светлым праздником Рождеством Христовым!

С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны особые, переходящие из поколения в поколение традиции, искренняя вера в исполнение заветных желаний.

Вот уже более тридцати лет независимости силой нашего полиэтнического и поликонфессионального народа мы укрепили свою государственность, я верю, что мы станем единым и сильным сообществом на пути создания гражданской идентичности "Кыргыз жараны".

Православная церковь на ряду с исламом и другими конфессиями сыграла важную роль в формировании характера наших граждан. И сегодня она является нашим надежным партнером в социальном благосостоянии, делах милосердия и просвещения.

Пусть же эти чудесные зимние дни принесут в ваши дома и семьи согласие и взаимопонимание, благоденствие и достаток, слова любви и детский смех. Пусть Рождественский свет и надежда живут в ваших сердцах и весь год вдохновляют на добрые дела и созидательный труд во имя благополучия и процветания нашему Кыргызстану.

Желаю всем здоровья, радости, успехов и счастья", - говорится в поздравлении президента.