Спортивный покер и его особенности

Спортивным покером называют умственную интеллектуальную игру, которая проводится между множеством участников. Спортивный покер имеет несколько видов, именно от него зависят правила игры. Но главная идея всех типов спортивного покера заключается в оценке мастерства и умении игрока делать самые точные прогнозы. Победителем считается тот игрок , чьи математические вычисления вероятности, оказались наиболее удачными, как в целом соревновании, так и в каждой отдельной раздаче.
Опытный игрок в спортивный покер не только производит собственную тактику игры и делает самые точные прогнозы и вычисления, но и знает оценить тактику соперника, предугадать его действия, стратегию и т.д.
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В отличие от обычного, в спортивном покере самое главное занять, в турнирной таблице, как можно высшую позицию. Заработанные деньги и фишки не столь важны, как место в рейтинге таблицы. Игроки покера не используют для игры реальные деньги. Первым этапом спортивного покера является попадание игрока в зону призов, следующим – подъем в данной зоне, как можно на высшее место.
Особенностью спортивного покера является дух соперничества, сопровождающий абсолютно все виды спорта. Игроки, которые за время игры заняли самые высокие места в таблице, например, первые три (количество призовых мест зависит от особенностей и типа соревнований), получают призы в виде денег. Призовой фонд четко определяется еще до момента начала игры, то есть заранее каждый игрок знает на какую сумму можно рассчитывать одержав победу.