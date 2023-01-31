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"В этом году будет ускорена работа по обновлению аэропортов Бишкека и Оша"

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- Назгуль Абдыразакова
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В текущем году будет ускорена работа по модернизации международных аэропортов Бишкека и Оша. Об этом заявил зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев в ходе коллегии Государственного агентства гражданской авиации.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе заседания были заслушаны и обсуждены отчеты об итогах деятельности государственного органа за прошедший год и намечены задачи на 2023 год.

Торобаев отметил важность профильного государственного органа по совершенствованию гражданской авиации и развитию воздушного сообщения, который был создан указом президента.

"Создание госагентства получило высокую оценку Международной организации гражданской авиации. Руководством республики перед вновь созданным госорганом были поставлены амбициозные задачи. Это и развитие малой авиации в стране, и увеличение внутренних и международных авиарейсов, и расширение маршрутов, и открытие рынка бизнес-авиации, и, конечно, создание транспортного авиаузла и инженерно-технической базы", - сказал Бакыт Торобаев.

Далее было отмечено, что по итогам 2022 года проведена работа по повышению качества обслуживания пассажиров, в результате чего в 2022 году в аэропортах Кыргызстана было зарегистрировано более 5 млн. пассажиров, что на 22% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в целях развития авиамаршрутов и расширения маршрутов заключены межправительственные соглашения о воздушном сообщении с 30 странами.

Проведены значительные работы по реконструкции аэропортов Баткен, Каракол и Тамчы. Также ведутся работы по обновлению асфальтовых покрытий аэродромов аэропортов Ош, Баткен, Казарман, ведется строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту города Нарына.

Бакыт Торобаев отметил, что, несмотря на вышеперечисленные результаты, перед агентством стоит много вызовов и задач и добавил, что по итогам 2022 года оно оказалось в числе государственных органов с низкой эффективностью.

"Агентство работает медленно, допускает ошибки в реализации решений и задач президента и кабинета министров. Однако, принимая во внимание тот факт, что оно было создано в мае текущего года, мы не включили агентство в официальный рейтинг государственных органов с низкой эффективностью. Поэтому уделяйте этому вопросу больше внимания и выполняйте каждое задание вовремя", - сказал зампред кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/426773
Теги:
аэропорт, Ош, Бишкек, кабмин, Бакыт Торобаев
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