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Депутаты Жогорку Кенеша выразили соболезнования турецкому послу

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутаты Жогорку Кенеша выразили соболезнования чрезвычайному и полномочному послу Турции в Кыргызстане господину Ахмету Садыку Догану. Об этом на своей странице в соцсети сообщил нардеп Дастан Бекешев.

По последним данным, количество погибших в результате землетрясений в Турции достигло более 12 тысяч человек. Команды спасателей из разных стран мира работают в пострадавших районов Турции, в том числе в поисковых работах задействованы спасатели из Кыргызстана. Сегодня утром они извлекли из-под завалов тела 20 погибших.


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URL: https://www.vb.kg/427077
Теги:
Дастан Бекешев, землетрясение, посольство, соболезнование, Турция, Жогорку Кенеш, Депутат
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