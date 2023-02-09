Депутаты Жогорку Кенеша выразили соболезнования турецкому послу

Депутаты Жогорку Кенеша выразили соболезнования чрезвычайному и полномочному послу Турции в Кыргызстане господину Ахмету Садыку Догану. Об этом на своей странице в соцсети сообщил нардеп Дастан Бекешев.

По последним данным, количество погибших в результате землетрясений в Турции достигло более 12 тысяч человек. Команды спасателей из разных стран мира работают в пострадавших районов Турции, в том числе в поисковых работах задействованы спасатели из Кыргызстана. Сегодня утром они извлекли из-под завалов тела 20 погибших.