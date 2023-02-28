Режиссер Султан Усувалиев: Не могу пожелать зрителям приятного просмотра

В Бишкеке прошел с большим аншлагом документальный фильм про Айзаду Канатбекову, которую, напомним, похитили в апреле 2021 года для принудительного вступления в брак и после жестоко убили. По словам авторов фильма, картина снималась в течение 1,5 года.

Создателями фильма выступили два режиссера Нуржамал Карамолдоева и Султан Усувалиев. Последний перед началом фильма коротко сказал: "Я не могу пожелать зрителям приятного просмотра, так как эта картина тяжелая и трагичная".

Все зрители понимали, что у этой истории нет хэппи-энда, но съемочная команда отлично воссоздала реконструкцию событий того трагического дня. Почти все герои фильма реальные люди - мама Айзады - Назгуль Шакенова, тетя, адвокаты, бабушка, подруга и просто люди, которые хорошо знали девушку. Они рассказывали, какой была Айзада, о ее планах и мечтах, о том, с чем пришлось столкнуться семье Айзады до и после ее смерти.

Оставила свой отзыв после фильма и жительница Бишкека Тынымгуль Эшиева.

"Потрясающая документальная работа, очень правильный месседж, хочется, чтобы такие картины показывали на всех каналах, чтобы ее обсуждали в школах, университетах. Хорошо, что семья Айзады открылась, в этом фильме мы увидели комплексно все проблемы. Хочется, чтобы послание, которое вложили режиссеры фильма, дошел до адресата. Во время просмотра стоял ком в горле. Режиссеры смогли окунуть зрителей в тот трагический день, хронологически подошли к разбору кейса, мы узнали, какой была Айзада как дочь, сестра, студентка и так далее", - сказала она vb.kg.