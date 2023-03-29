Почему колонизаторы учат деколонизации нас – туземцев из Центральной Азии!

Теперь мы стали потребителями этого назойливого термина "деколонизация" благодаря всевозможным площадкам коммуникаций, происходящих то тут, то там, для обсуждения данного термина и его применения. Возникает вопрос почему этот термин стал актуальным сейчас для определённых сообществ и его стало просто много. Некоторые с воодушевлением стали писать об этом и ставить акцент, как это "приятно и хорошо обсуждается с молодежью".

Может потому, что на проведение акций, гранты на их организаторов сыплются как из рога изобилия. Известно, что проведение мероприятия с участием определённого количества участников зависит от наличия финансов. Например, как указано ниже, по информации, взятой из сайта в отношении "Первой региональной конференции по деколонизации":

Мероприятие было организовано Институтом по освещению войны и мира (IWPR) вместе с региональной аналитической, информационной и образовательной платформойCentral Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia). Часть сессий на конференции в люксовом отеле Алматы проходила по правилам Чатем-Хауса – Chatham House Rule. Это означает, что нельзя указывать авторство тех или иных высказываний без разрешения спикеров.

Страны Центральной Азии стали подопытными кроликами для стран Запада после развала СССР в 1991 году. Сначала, решили взяться за реорганизацию нашей экономики. Мы не забыли, как приватизировала заводы, фабрики и другую госсобственность наша чиновничья рать. Как уничтожали совхозы и колхозы по программам подписанных правительством Кыргызстана и ЕС в 1991 г., как "Техническая помощь Содружеству Независимых Государств" (ТАСИС) и США 1994 г. "Проект приватизации и кредит на корректировку сектора предприятий" (PESAC), разрушили в пух и прах весь имевшийся экономический потенциал страны. Кыргызстан, имевший мощную индустриальную промышленность и агропромышленный комплекс, оказалась в огромных долгах перед международными финансовыми организациями и с миллионами мигрантов, выезжающих на заработки за неимением работы на родине.

Страна с момента получения независимости пережила три госпереворота, первопричиной которых явилось тяжелое экономическое положение населения, убитая экономика и охлократия власти.

Однако, за это время в стране появились и действуют десятки тысяч НПО, которые "просвещают граждан", обучая демократии и защите прав личности. Они, как ни крути, работают над переформатированием сознания и внесением чуждых неясных парадигм, видимо, считая нас неполноценными, потому что мы близки с Россией и говорим по-русски. Если говорили на английском и продвигали интересы англосаксов, то уже было бы совсем другое. Несмотря на все посулы, гранты и прочее, народ Кыргызстана остаётся при своем мнении, никакие посулы не помогли изменить отношение к России. Об этом подтверждают данные ежегодных опросов Gallup (Американский институт общественного мнения), около 79% кыргызстанцев позитивно относятся в России. Теперь же взялись за переформатирование сознания через другие тренды, как "деколонизация". Нас приближают к опасной черте раскола внутри нашего сообщества из-за вмешательства таких международных организаций подобно IMPR, которые работают против интересов Кыргызстана и его граждан, вмешиваясь в духовную сферу. Что крайне недопустимо! После "промывки мозгов" участников через такие конференции они становятся радикальными.

Почему же положение в Кыргызстане обсуждают на площадке в Казахстане и в таком менторском тоне свысока. Рассуждая, что "Кыргызстан находится во власти российских СМИ", осуждая при этом мнение целого народа. Отсюда напрашивается вопрос, почему их точка зрения правильнее, чем народа! Извините, господа - разве это не неоколониализм? Насильно привносить утверждение, которые не приемлет наш народ. Может быть теперь мы в ответ должны также обсуждать и учить казахстанцев? Мы дружественные родственные народы с общим прошлым и сталкивать нас недопустимо!

Говоря о якобы колониальном прошлом под Россией, идёт умышленное навязанное Западом подмена понятий. Кыргызский народ добровольно вошёл в состав Российской империи, чтобы сохранить себя. В составе СССР вначале стала самостоятельной союзной республикой, что в последствии после развала СССР позволило стать независимым государством. За годы независимости наша страна продолжает получать экономическую поддержку России, и которая обеспечивает нашу безопасность.

Наши противники должны понять, что благодаря нашим соотечественникам, которые находятся вынужденно на заработках в России, а их почти 20 процентов населения Кыргызстана, создаётся положительное общественное мнение в отношении России. Исторической родиной кыргызов является Сибирь, а всевозможные вмешательства могут привести только разногласиям внутри общества. Такое уже происходит в разных уголках мира из-за вмешательства стран Запада.

Власти Кыргызстана для самосохранения должны иметь собственную точку зрения и контролировать деятельность подобных организаций, ведь мы же не сможем проводить такие же мероприятия в странах Запада по "деколонизации США". Наша страна связана с Россией через ОДКБ и ЕАЭС. Россия союзник страны как в военном, так и в экономическом плане, а тогда почему же страны из другого политического союза проводят подобные мероприятия у нас и учат как нам жить!?

"Ничто не является в такое мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба", – сказал бы Мишель де Монтень про отношение кыргызстанцев к России.

Россия нам дружественна, туда можем поехать, когда захотим, без всякой там визы. Попробуй попасть в Британию или США, тогда нужно пройти тысячи различных проволочек с визой, ожиданиями и еще не пустят без объяснений. Где тут дружба и доброжелательность к нам, это больше похоже на лицемерие.

Автор: Эрназарова Калдан Спабековна, директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА"