Санкционная петля вокруг Кыргызстана сжимается все сильнее?

После начала российской специальной военной операции на Украине Запад обрушил на Россию беспрецедентное количество санкций. И чем дальше – тем больше. Сегодня США и Европейский союз угрожают и другим странам, которые связаны с Россией торгово-экономическими отношениями и не желают их разрывать.

В первую очередь речь идет о государствах Центральной Азии, которые, как уверены на Западе, помогают Российской Федерации нивелировать большинство негативных последствий от введенных против нее санкций. Точнее – не уверены. Подозревают, хотя доказать не могут. И если раньше, в первые дни СВО, западные партеры только вежливо намекали евразийцам (в частности, Кыргызстану) на некие возможные нехорошие последствия, которыми грозит поддержка России, то теперь они перешли к открытым угрозам и ультиматумам.

С давления на Кыргызстан с целью склонить его на свою сторону и максимально отодвинуть от России начал, напомним, президент Украины Владимир Зеленский. Который через неделю после начала спецоперации отозвал на консультации посла своей страны в Кыргызстане по причине "оправдания агрессии против Украины". В этом оправдании он необоснованно обвинил кыргызское руководство, которое уже тогда заявило о своей нейтральной позиции.

В августе прошлого года посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов вручил Зеленскому верительные грамоты. И в процессе этой дипломатической церемонии глава Украины выразил надежду на "решительную позицию Кыргызстана по поддержке суверенитета Украины". Что конкретно он вкладывал в понятие "решительная позиция" - догадаться нетрудно. Кыргызстан должен был оборвать все связи с Россией и дать зеленый свет введенным против нее санкциям.

Надо отметить, что для стран Центральной Азии ситуация, сложившаяся год назад в результате российско-украинского конфликта, предоставила реальный шанс для ускорения экономического развития. Ни одна из стран региона, соблюдая нейтралитет, не присоединилась к санкциям против РФ, что привело к увеличению их товарооборота – как с Россией, так и между собой. В этом Запад, очевидно, и усматривает серьезную угрозу не только для своей антироссийской политики, но и для своего влияния в Центральноазиатском регионе.

К концу прошлого лета поставки из ЕС и США товаров, которые попали под антироссийские санкции (автомобили, электроника, сельхозтехника), в Кыргызстан выросли примерно на 80 процентов. В несколько раз вырос и экспорт центральноазиатских стран в Россию, причем Запад подозревает эти государства (в особенности Казахстан, но касается это и Кыргызстана) в "вероломном" реэкспорте в Россию европейских товаров.

Кыргызстан отрицает существование схем реэкспорта, но продолжает наращивать торговлю с Россией. За последний год, согласно официальным данным, прирост экспорта из Кыргызстана в Российскую Федерацию вырос более чем на двести процентов.

Первыми кандидатами на попадание в так называемый SDN-список (черный список лиц и организаций, с которыми в США запрещено заниматься бизнесом) по вторичным санкциям являются почти все кыргызстанские банки.

Экономист Искендер Шаршеев, говоря о вероятности введения вторичных санкций и связанных с этим возможных рисках для Кыргызстана, отметил, что "решение Кыргызской Республики поддержать Россию в обходе санкций может иметь дипломатические и экономические последствия, и нашей стране важно тщательно взвесить потенциальные риски и выгоды от такого решения".

По словам же министра экономики Данияра Амангельдиева, товарооборот Кыргызстана с другими странами начал расти еще до российско-украинского конфликта. "Нам нельзя допустить, чтобы наша экономика пострадала из-за этого конфликта. Ведь мы торгуем не только с Россией, растет наш товарооборот и с рядом европейских стран. Список товаров, которыми мы торгуем, соответствует международному. Есть четкий порядок заполнения документов на вывоз этих товаров. Их видят западные и все другие страны-партнеры".

Словом, война войной, санкции санкциями, а торговля торговлей. И западным друзьям, грозящим вторичными санкциями, прежде надо еще доказать, что Кыргызстан перед ними в чем-то провинился.