Баба-яга едет в Бишкек. Французский подкаст готовит новые истории

Как заинтересовать молодёжь научными открытиями, сохранить истории исследователей для будущих поколений и превратить сказочную Бабу-ягу в героиню современной креативной индустрии? На Bishkek Podcast Forum 2026 представители Казахстана и Франции показали, что подкасты способны не только развлекать аудиторию, но и открывать новые возможности для развития культуры, образования и творческого предпринимательства.

14 ноября в Бишкеке прошёл международный форум, объединивший представителей подкаст-индустрии. В рамках панельной дискуссии "Подкастинг и культура: документальные истории, наследие и новая аудитория" участники обсудили, как аудиоформат помогает сохранять культурное наследие, популяризировать знания и находить новых слушателей.

Своим опытом поделились журналистка из Казахстана Шынар Жумассат, автор и ведущая научно-популярного подкаста на казахском языке, и французский автор Грегуар Лопукин, работающий над детским проектом о приключениях Бабы-яги.

Шынар Жумассат считает, что в последние годы подкасты стали важной площадкой для обсуждения вопросов культурной идентичности.

"Мне кажется, что сегодня подкасты играют важную роль в Центральной Азии. Они позволяют нам говорить о важных для общества темах и лучше узнавать свою культуру и историю", - отметила она.

По словам журналистки, жители региона всё чаще обращаются к вопросам собственного происхождения, исторической памяти и культурного наследия. Людей интересует, кто они, что их объединяет и каким образом формировалась их идентичность.

Подкасты позволяют обсуждать эти темы через истории конкретных людей, исследования учёных и разговоры с экспертами.

Именно желание сделать научные знания доступными широкой аудитории привело Шынар и её коллег к созданию собственного проекта.

Как рассказала журналистка, первоначально участники команды работали в исследовательском институте. Они занимались вопросами популяризации исследований и стремились объяснять сложные научные темы простым языком.

В команду вошли специалисты разных направлений: дизайнер, продюсер, оператор и сама Шынар. Прежде чем запустить собственный проект, они изучали опыт других организаций, экспериментировали с форматами и пробовали создавать видеоконтент.

Со временем появилась идея открыть YouTube-канал, а затем попробовать формат подкаста.

Для первого выпуска команда выбрала астрофизику.

"Мы хотели поговорить о космосе максимально простым языком, как мы говорим, делать контент для чайников", - рассказала Шынар.

Авторы решили пригласить специалистов, которые могли бы объяснить сложные процессы и научные открытия без профессиональной терминологии, непонятной обычному зрителю.

Результат приятно удивил команду. Первый выпуск собрал около 6 тысяч просмотров и 75 комментариев.

По словам журналистки, среди откликов были сообщения от зрителей, которые благодарили создателей за интересный научный контент и просили выпускать больше подобных программ.

Для команды это стало подтверждением того, что аудитория интересуется наукой, однако не всегда имеет возможность получать информацию в доступной форме.

После первого успеха авторы начали приглашать специалистов из разных научных областей.

Постепенно в подкасте появились выпуски, посвящённые не только естественным наукам, но и культурологии, истории, музыке и кинематографу.

Отдельное внимание команда уделила казахской культуре. В числе гостей были исследователи национальной музыки и других направлений искусства.

Кроме того, авторы приглашали ираниста, китаеведа и япониста, чтобы познакомить аудиторию с историей и культурой других стран.

По словам Шынар, подкаст выполняет сразу несколько задач.

Первая заключается в сохранении знаний учёных и исследователей.

"За каждым исследованием стоит целая история. Как человек пришёл к этой теме, сколько лет он над ней работал, с какими трудностями сталкивался", - пояснила журналистка.

Она подчеркнула, что важно сохранить не только результаты научных исследований, но и личные истории людей, посвятивших им годы своей жизни.

"Мы хотим, чтобы эти знания и истории оставались доступными не только сегодняшним слушателям, но и будущим поколениям", - сказала Шынар.

Вторая задача проекта заключается в знакомстве аудитории с учёными, о которых пока мало известно за пределами профессионального сообщества.

По словам журналистки, в Казахстане работают специалисты, занимающиеся интересными исследованиями, однако широкая публика зачастую ничего не знает об их достижениях.

Подкаст предоставляет таким людям возможность рассказать о своей работе и показать, насколько увлекательной может быть наука.

Третья задача связана с популяризацией знаний среди молодёжи.

Авторы надеются, что после просмотра выпусков кто-то из молодых зрителей заинтересуется исследованиями и в будущем решит связать свою профессию с наукой.

Совершенно другой подход к работе с культурой представил французский автор Грегуар Лопукин.

Его проект посвящён приключениям Бабы-яги, известного персонажа славянского фольклора.

Однако в этой истории привычная сказочная злодейка выступает не противником главных героев, а рассказчицей, которая предлагает собственный взгляд на знакомые сюжеты.

По словам Грегуара, первоначальная идея заключалась в том, чтобы взять традиционные сказки и представить их с неожиданной стороны.

Авторы задумались, что произойдёт, если историю начнёт рассказывать персонаж, которого обычно считают злым.

Так Баба-яга получила возможность не только комментировать происходящее, но и вмешиваться в знакомые сказочные сюжеты.

При этом истории приобрели современное звучание.

Особое внимание создатели уделили образам принцесс, которых в традиционных сказках нередко спасают мужчины. В новой интерпретации привычные роли персонажей пересматриваются, а сами истории становятся более самостоятельными и ироничными.

Первоначальная концепция легла в основу двух сезонов.

Впоследствии авторы решили расширить мир своего персонажа и начали придумывать для Бабы-яги новые приключения.

Каждый сезон получил собственную сюжетную идею.

В одном из них героиня открывала ресторан, в другом отправлялась путешествовать по Франции.

Во время выступления Грегуар рассказал и о работе над музыкальным альбомом, связанным с приключениями сказочного персонажа.

По его словам, проект постепенно перестал ограничиваться одним аудиоформатом.

Истории Бабы-яги получили продолжение в книжных проектах. Кроме того, авторы работают над комиксом и музыкальным направлением.

Такой подход позволяет развивать один творческий продукт сразу в нескольких форматах.

Отдельной темой выступления стало влияние экранного контента на детей.

Грегуар рассказал, что с самого начала создатели стремились предложить юной аудитории альтернативу телевизионным программам и другим развлечениям, связанным с постоянным просмотром экрана.

Аудиоистории позволяют ребёнку самостоятельно представлять происходящее, воображать героев и следить за развитием сюжета.

При этом, как выяснилось, приключения Бабы-яги заинтересовали не только детей.

По словам автора, родители тоже стали постоянными слушателями проекта.

Создатели заметили это во время общения с поклонниками и встреч с семьями, знакомыми с их историями.

Оказалось, что взрослые получают от прослушивания не меньше удовольствия, чем дети.

Секрет заключается в юморе, который воспринимается по-разному в зависимости от возраста слушателя.

Одни шутки понятны детям, другие рассчитаны на взрослых. Благодаря этому подкаст можно слушать всей семьёй.

Грегуар также рассказал о своём подходе к созданию детских историй.

По его мнению, взрослым авторам важно вспомнить собственное детство и то, что когда-то казалось им смешным.

Именно детская непосредственность, любовь к неожиданным ситуациям и возможность нарушать привычные правила делают приключения Бабы-яги интересными.

Особое внимание участников форума привлекло сообщение о подготовке трёх специальных эпизодов, связанных с Бишкеком.

Из выступления следовало, что создатели проекта намерены включить в приключения сказочной героини местные культурные элементы. В частности, прозвучало упоминание бешбармака.

Таким образом, французский детский проект может стать ещё одной площадкой для знакомства зарубежной аудитории с культурой Кыргызстана.