Суд удовлетворил иск "Вечернего Бишкека" к Kaktus.media

Первомайский районный суд Бишкека частично удовлетворил иск ЗАО "Вечерний Бишкек" к Kaktus.media.

Решением суда сообщение Kaktus.media о закрытий газеты "Вечерний Бишкек" признано не соответствующим действительности. Суд постановил взыскать с ответчика с Дили Юсуповой 500 тысяч сомов и с ОФ "Про медиа Плюс" 500 тысяч сомов за моральный вред.

Напомним, ранее ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" опровергло информацию Kaktus.media по поводу закрытия газеты "Вечерний Бишкек".

"Официально заявляем, что "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" работает в полном объеме.

Мы считаем, что данная публикация в СМИ и распространение ее в соцсетях наносит материальный и моральный ущерб "Издательскому дому "Вечерний Бишкек"", - заявили в ЗАО.