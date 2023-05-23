Погода
$ 87.55 - 88.17
€ 94.55 - 95.55

Суд удовлетворил иск "Вечернего Бишкека" к Kaktus.media

208  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первомайский районный суд Бишкека частично удовлетворил иск ЗАО "Вечерний Бишкек" к Kaktus.media.

Решением суда сообщение Kaktus.media о закрытий газеты "Вечерний Бишкек" признано не соответствующим действительности. Суд постановил взыскать с ответчика с Дили Юсуповой 500 тысяч сомов и с ОФ "Про медиа Плюс" 500 тысяч сомов за моральный вред.

Напомним, ранее ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" опровергло информацию Kaktus.media по поводу закрытия газеты "Вечерний Бишкек".

"Официально заявляем, что "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" работает в полном объеме.

Мы считаем, что данная публикация в СМИ и распространение ее в соцсетях наносит материальный и моральный ущерб "Издательскому дому "Вечерний Бишкек"", - заявили в ЗАО.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429784
Теги:
Первомайский район, суд, Вечерний Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  