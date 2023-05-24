Аналитики ЕАБР провели экономический обзор стран СНГ

В Беларуси сохраняется динамика усиления экономической активности: сокращение ВВП в январе - апреле замедлилось до 0,6% г/г после 2,1% г/г за январь - март. Восстановление обусловлено увеличением объемов промышленного производства, рост которого ускорился до 2,3% г/г после 1,8% г/г в январе - марте 2023 г. Показатели динамики объема торговли вернулись в положительную область: оптовый товарооборот вырос на 0,5% г/г за январь - апрель, розничный товарооборот - на 0,1% г/г после сокращения на 5,6% г/г и 3,5% г/г соответственно за январь - март. Сдерживающее влияние на рост экономики по-прежнему оказывало снижение объема грузоперевозок (30,1% г/г). Отрицательная динамика сохраняется в ИТ-секторе. В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси.

Инфляция в Беларуси замедлилась до 4,7% г/г по итогам апреля 2023 г. после 6,0% г/г месяцем ранее. На уменьшение показателя инфляции в годовом выражении по-прежнему оказывает влияние статистический эффект: исключение из расчетного периода данных за апрель 2022 г., когда отмечался высокий рост потребительских цен. В целом сохранение ценового регулирования, настройка цепочек поставок товаров и замедление инфляции в России обуславливают умеренную интенсивность инфляционных процессов. Усиление потребительского спроса и реализация эффектов от ослабления национальной валюты станут факторами ускорения роста цен к концу года. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. - около 8%.

ВВП Казахстана вырос на 5,0% г/г в январе - апреле 2023 г. после 4,9% г/г в I квартале 2023 г. Важную роль в расширении экономической активности играет инвестиционная деятельность (18% г/г). Внутренний потребительский спрос сдерживается снижением реальных денежных доходов населения. По оценке аналитиков ЕАБР, экономика Казахстана продолжит демонстрировать высокие темпы роста.

Рост ВВП Кыргызской Республики замедлился до 4,4% г/г в январе - апреле 2023 г. с 4,6% г/г в I квартале 2023 г. Замедление связано с сокращением объемов производства основных металлов на 22,2% г/г в апреле 2023 г. Вследствие этого рост промышленного производства замедлился до 4,6% г/г в январе - апреле 2023 г. с 7,6% г/г в I квартале 2023 г. Поддержку экономике оказывает укрепление внутреннего спроса. Ускорение роста объема розничной торговли (16,5% г/г в январе - апреле после 11,8% г/г в январе - марте 2023 г.) отмечено на фоне повышения реальной заработной платы (+24,2% г/г в I квартале 2023 г.).

Инфляция в Кыргызской Республике в апреле 2023 г. замедлилась до 10,7% г/г с 12,7% месяцем ранее. Как мы и предполагали, снижение темпов роста потребительских цен в апреле связано с выходом из расчета высоких показателей аналогичного месяца предыдущего года. Наряду с этим отмечено ослабление давления со стороны мировых рынков продовольствия и энергоносителей. Давление на цены может сохраняться со стороны внутреннего спроса.

Инфляция в России снизилась до 2,3% г/г в апреле с 3,5% г/г в марте 2023 г. Продолжающееся снижение объясняется выходом из расчета скачка цен весной прошлого года. К концу 2023 г. инфляция может превысить целевые 4% на фоне усиления внутренней экономической активности, роста заработных плат, а также эффектов от ослабления рубля и роста расходов бюджета.

Источник: интернет-портал СНГ