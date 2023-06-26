Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.
В середине июня женщина заявила, что Макгрегор принудил ее к сексу в туалете баскетбольной арены. Однако сторона Конора опровергла эти обвинения.
"Большое вам всем спасибо за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой", - приводит слова Макгрегора TMZ.
Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Его следующим соперником должен стать американец Майкл Чендлер.
Источник: sportmail.ru