Погода
$ 87.32 - 88.15
€ 94.92 - 95.92

Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании

214  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.

В середине июня женщина заявила, что Макгрегор принудил ее к сексу в туалете баскетбольной арены. Однако сторона Конора опровергла эти обвинения.

"Большое вам всем спасибо за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой", - приводит слова Макгрегора TMZ.

Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Его следующим соперником должен стать американец Майкл Чендлер.

Источник: sportmail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430678
Теги:
изнасилование, смешанные бои, США, Ирландия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  