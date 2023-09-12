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В Бишкеке состоится концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ

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В рамках XVI Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова 12 сентября состоится концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

"Молодежный симфонический оркестр СНГ, объединяющий талантливых музыкантов из 11 стран Содружества, - это один из ярких проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, направленных на развитие общекультурного пространства стран Содружества.

Концерт начнется в 17: 30. Вход бесплатный. Мы с нетерпением ждем вас всех".


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URL: https://www.vb.kg/432185
Теги:
СНГ
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