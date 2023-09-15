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Обман почти на миллион.Бишкекчанин лишился 11 айфонов, отдав их мошеннику

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекчанин лишился 11 айфонов, отдав их мошеннику. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 2 сентября 2023 года в милицию обратился гражданин Н.О. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "А.", который в августе 2023 года находясь в одном из торговых центров, где войдя в доверие под предлогом перепродажи завладел мобильными телефонами в количестве 11 штук марки "Айфон" различных серий. Тем самым нанес материальный ущерб на общую сумму 964 тысячи 116 сомов. После чего, не выполняя обещанного перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин О.А. 2004 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время в рамках уголовного дела установлено, что подозреваемый сбыл в разные ломбарды столицы, ранее добытые преступным мобильные телефоны. Также, имеется возможная причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/432285
Теги:
задержание, мошенничество, Свердловский район, Гаджеты, Бишкек
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