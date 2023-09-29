Дастан Бекешев: Хотелось бы, чтобы наша молодежь слушала и китайскую музыку

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Вначале мир не воспринял серьезно инициативу "Один пояс – один путь", но по прошествии 10 лет этот проект стал новой философией в экономике, которая предлагает странам всего мира объединяться, чтобы вместе начать зарабатывать", - заявил на научном форуме "Интегрирующая роль инициативы "Один пояс - один путь" в условиях противоречий современного мира" депутат Жогорку Кенеша КР Дастан Бекешев.

По его мнению, отрадно, что наша страна через проект строительства железной дороги тоже включена в эту инициативу.

"Для нашей страны строительство этого пути открывает новые возможности. У нас нет выхода к морю и для нас этот транспортный коридор может стать бюджетообразующим звеном, как Суэцкий и Панамский каналы. Это свяжет нас не только со многими странами мира, но прежде всего с Китаем. А это в свою очередь откроет для нас новую страницу в сотрудничестве не только в торговле, но и в культуре. Наши страны, конечно, уже контактируют в культурной и образовательной сферах, но благодаря инициативе "Один пояс – один путь" все эти взаимосвязи будут углублены в разы. Мы гораздо больше знаем, что происходит в США, Европе и России, но мало знаем, что происходит у нашего ближайшего соседа – в Китае. Мне бы очень хотелось, чтобы мы активизировали наши культурные взаимоотношения, чтобы наша молодежь слушала не только западную музыку, но и китайские произведения. Возможно, и молодежь КНР также заинтересуется нашей эстрадой, музыкой и фильмами", - сказал народный избранник.