Во время встречи лидеров СНГ будут введены ограничения на улицах Бишкека

С 12 по 13 октября 2023 года во время проведения встреч лидеров Содружества независимых государств на территории города Бишкек и Чуйской области будут вводится временные ограничения на движения транспортных средств. Во время проезда делегаций будут перекрываться следующие участки автодорог:

- от аэропорта "Манас" по улице Фучика до проспекта Чуй;

- по проспекту Чуй до проспекта Манаса;

- по проспекту Манаса и улице Ч. Айтматова до Госрезиденции;

- по улице Д. Садырбаева от Госрезиденции до мемориального комплекса "Ата-Бейит";

- с объездной дороги Бишкек-Нарын-Торугарт до г. Кант.

Уважаемые граждане и гости столицы! В связи с важностью проводимых мероприятий просим Вас отнестись с пониманием к введенным ограничениям, и во избежание заторов и пробок на дорогах соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль указанных улиц.

В зависимости от ситуаций, если другие дороги будут закрываться, будет предоставлена дополнительная информация.