Объем внутрирегиональных накопленных прямых инвестиций в Центральной Азии, как сообщила пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР), оценен в 1,1 млрд долларов США на первое полугодие 2023 года. Это в 1,8 раза выше уровня предыдущих лет.

Основные направления взаимных капиталовложений - это сырьевые отрасли (31,7 процента), обрабатывающая промышленность (25 процентов) и финансовые услуги (21,9 процента).

Основными внутренними инвесторами в регионе являются Казахстан с долей около 87 процентов и Узбекистан -13 процентов. Главный же получатель взаимных инвестиций в Центральной Азии - Кыргызстан с долей в 63 процента. За ним следуют Узбекистан - 24 процента и Казахстан - 11 процентов.

Казахстан укрепил позицию лидера по привлеченным накопленным взаимным инвестициям в евразийском регионе с долей 27,2 процента на июнь 2023 года против 26,6 процента в 2021 году. Другие крупные страны-импортеры инвестиций в регионе - Узбекистан, Беларусь, Россия и Азербайджан.

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост сотрудничества между странами ЕАЭС. Напомним, несмотря на усилия западных стран, интеграционные процессы на евразийском пространстве растут. Кроме того, давление со стороны Запада открывает перед партнерами новые возможности: это освобождает ниши российского рынка, ранее занятые западными компаниями, стимулирует перетоки российских инвестиций в страны постсоветского пространства.