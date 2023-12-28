ГКНБ раскрывает многомиллионные махинации недобросовестных арендодателей

В ходе работы с рынками по всей республике установлено, что нанесен многомиллионный ущерб государству, в течение 20-30 лет, выявлены недобросовестные арендодатели торговых точек, о чем будет информирована общественность позже. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Реализуемые на сегодня ГКНБ меры являются очередным этапом по созданию необходимых комфортных с точки зрения осуществления предпринимательства действиями, направленными на недопущения необоснованных повышений цен на аренды торговых площадей и недопущения их влияния на покупательскую способность населения, что является одним из условий устойчивого развития страны.