Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 января, поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Дорогие православные христиане нашей страны!

От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник объединяет православных верующих вокруг высоких духовных ценностей дарит им радость и надежду. С ним связаны многовековые традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение.

Хочу отметить, что христианство в Кыргызской Республике, наряду с другими конфессиями, играет значительную роль в социально-экономической жизни нашей страны. Самое главное богатство нашего свободолюбивого народа – это наше единство. Чтя традиции предков, мы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание. Каждый кыргызский гражданин, независимо от этноса и религий, обладает равными правами и обязанностями. Как единый народ мы вместе растим детей, вместе отмечаем праздники и преодолеваем трудности. Для этого мы должны совместно и плодотворно трудиться во благо наших граждан и ради развития страны.

Желаю всем гражданам Кыргызской Республики, празднующим Рождество Христово, здоровья, счастья, добра и благополучия".