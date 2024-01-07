Погода
$ 89.02 - 89.50
€ 97.45 - 98.45

Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым

248  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 января, поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Дорогие православные христиане нашей страны!

От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник объединяет православных верующих вокруг высоких духовных ценностей дарит им радость и надежду. С ним связаны многовековые традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение.

Хочу отметить, что христианство в Кыргызской Республике, наряду с другими конфессиями, играет значительную роль в социально-экономической жизни нашей страны. Самое главное богатство нашего свободолюбивого народа – это наше единство. Чтя традиции предков, мы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание. Каждый кыргызский гражданин, независимо от этноса и религий, обладает равными правами и обязанностями. Как единый народ мы вместе растим детей, вместе отмечаем праздники и преодолеваем трудности. Для этого мы должны совместно и плодотворно трудиться во благо наших граждан и ради развития страны.

Желаю всем гражданам Кыргызской Республики, празднующим Рождество Христово, здоровья, счастья, добра и благополучия".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434512
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Рождество Христово
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  