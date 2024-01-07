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Православная Церковь нас сегодня возвышает к радости Рождества (видео)

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- Надежда Хохлова
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"Православная Церковь нас сегодня возвышает к радости Праздника Рождества Христова! Вертеп – пещера, в которой, согласно христианскому преданию, родился Иисус Христос от Девы Марии; величайшая христианская святыня. Рождество Богомладенца произошло в небольшом иудейском городке Вифлееме. Согласно Писанию, пресвятая Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме во время проходившей тогда переписи населения".

Его Преосвященство подчеркнул, что Рождество Господа в пещере, не было вызвано необходимостью. Господь мог выбрать для Своего пришествия в мир самое лучшее жилище. Но Его выбор был милостью по отношению к человечеству. "Господь воплотился на земле, для того, чтобы иметь возможность пострадать и поскорбеть ради человека. Он выбрал тесный путь. Бог – всеблажен, но сострадая роду человеческому, Господь приходит в мир, не только для того, чтобы наставить людей, но и для того, чтобы взять грех человечества на Себя".

Следующий большой христианский праздник – Крещение Господне. Праздничные службы пройдут во всех православных храмах нашей республики с 18 на 19 января.​


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URL: https://www.vb.kg/434513
Теги:
Кыргызстан, Рождество Христово
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