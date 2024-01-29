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В Баткенской области ГКНБ провел обыски у членов "Йакын-Инкар"

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26 января в рамках уголовного дела по ст.331 ч.2 "Организация деятельности экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а равно вербовке, склонение, вовлечение граждан в ее деятельность" УК КР проведены 8 обысковых мероприятий у членов РЭТ "Йакын-Инкар" в г.Баткен, г.Кызыл-Кыя, Баткенском и Кадамжайском районах Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных обысков по местам их жительства обнаружено и изъято большое количество религиозной литературы (книги – 120 шт., брошюры – 160 шт., листовки – 50 шт., тетради – 20 шт., сот.телефоны – 15 шт.), которая будет направлена на теологическую экспертизу.

Доставлено в ГКНБ 14 членов РЭТ "Йакын-Инкар", лидер экстремистской группы И.З.А. 1983 г.р., водворен в ИВС Баткенского РОВД.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных преступных связей на территории оперативного обслуживания.

Необходимо отметить, что данные противоправные действия проводились, несмотря на ранее объявленные официальные предостережения ОНБ.


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URL: https://www.vb.kg/435011
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, обыск, экстремизм
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