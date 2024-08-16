В Центральной Азии 60 тысяч детей живут вдали от родителей

Согласно новой аналитической записке ЮНИСЕФ, опубликованной сегодня, почти 60 000 детей в возрасте от 0 до 17 лет из пяти стран Центральной Азии живут в интернатных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

"Мы осознаем серьезность воздействия институционализации на детей, которое может сохраняться в течение всей жизни, что обуславливает необходимость увеличения инвестиций в услуги по поддержке семьи", - заявила Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

"В последние годы мы наблюдаем прогресс в сокращении числа детей, воспитывающихся в системе альтернативного ухода, в том числе в виде закрытия интернатных учреждений. Нам следует продолжить эту работу, с тем чтобы ни один ребенок больше никогда был помещен в учреждения альтернативного ухода по причине бедности, инвалидности или проблемного поведения или из-за того, что его семья не имеет доступа к услугам, необходимым для ухода за собственным ребенком в домашних условиях".

Согласно данным аналитической записки "Поддержать целостность семей в Центральной Азии", в интернатных учреждениях по всей Центральной Азии проживают примерно 203 ребенка на каждые 100 000 детей, что почти вдвое превышает среднемировой показатель, составляющий 105 детей на 100 000.

Несмотря на прогресс, достигнутый в сокращении общего числа находящихся в учреждениях детей по всей Центральной Азии, дети-инвалиды чрезмерно представлены в учреждениях интернатного типа. Во всех странах Центральной Азии, за исключением Казахстана, доля детей с инвалидностью в интернатных учреждениях в период с 2015 по 2021 год возросла, что свидетельствует о глубоко укоренившихся социальных нормах и ограниченной сфере услуг для детей с инвалидностью на уровне местных сообществ.

В аналитической записке отмечается, что доля детей, проживающих в интернатных учреждениях, может отражать эффективность системы защиты детей в стране, при этом более высокий показатель свидетельствует о том, что система не в состоянии поддерживать целостность семьи.

Помещенные в интернатные учреждения дети лишены социальной, эмоциональной и интеллектуальной стимуляции, которая необходима для здорового развития их мозга. Оторванные от основной части общества, дети, проживающие в интернатных учреждениях, беззащитны перед насилием, ненадлежащим и жестоким обращением.